Οι δημοσκοπήσεις επί Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνουν τις δημοτικότητες των υπουργών καθώς πολλά μέσα δεν αντέχουν τις πιέσεις και την γκρίνια όσων δεν πάνε καλά.
Το κάνει μόνο η ALCO και η MRB με τις εξαμηνιαίες Τάσεις της.
Η μέτρηση της ALCO έδειξε πως ο Νίκος Δένδιας παραμένει πρώτος και μακράν πιο επιτυχημένος υπουργός ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Για πολλούς δηλαδή το φαβορί και το αουτσάιντερ για τη διαδοχή στη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της διαδοχής Μητσοτάκη. Ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με τέταρτο στο σύνολο των ψηφοφόρων τον Βασίλη Κικίλια -πέμπτο μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.
Η δημοσκόπηση μοιάζει σαν να είναι η εικόνα της επόμενης μέρας στη ΝΔ.
Β.Σκ.