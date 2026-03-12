Οι δημοτικότητες των υπουργών σήμερα.

Οι δημοσκοπήσεις επί Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνουν τις δημοτικότητες των υπουργών καθώς πολλά μέσα δεν αντέχουν τις πιέσεις και την γκρίνια όσων δεν πάνε καλά.

Το κάνει μόνο η ALCO και η MRB με τις εξαμηνιαίες Τάσεις της.

Η μέτρηση της ALCO έδειξε πως ο Νίκος Δένδιας παραμένει πρώτος και μακράν πιο επιτυχημένος υπουργός ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Για πολλούς δηλαδή το φαβορί και το αουτσάιντερ για τη διαδοχή στη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της διαδοχής Μητσοτάκη. Ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με τέταρτο στο σύνολο των ψηφοφόρων τον Βασίλη Κικίλια -πέμπτο μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Η δημοσκόπηση μοιάζει σαν να είναι η εικόνα της επόμενης μέρας στη ΝΔ.

Β.Σκ.