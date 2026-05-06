Ο Αντώνης Σαμαράς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κάθισαν μαζί στην τελετή.

Πολλές ήταν οι πολιτικές παρουσίες στη μεγάλη αίθουσα του πανεπιστημίου Αθηνών το βράδυ της Τετάρτης, ανάμεσά τους ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Δένδιας, που κάθισαν μαζί.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών στην στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ο φωτογραφικός «φακός» κατέγραψε εγκάρδια συνομιλία και χαμόγελα ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Νίκο Δένδια. Αρχικά, δίπλα στον πρώτο κάθισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, που εκπροσωπούσε τον πρωθυπουργό στην τελετή. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την υπουργό κάθισε ο Νίκος Δένδιας.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ