Στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης, βρέθηκε πλήθος κόσμου.
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και το «παρών» έδωσαν πολιτικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.
Ο φωτογραφικός φακός πάντως πήρε «φωτιά» όταν βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντώνης Σαμαράς.
Φυσικά όχι μόνο δεν αντάλλαξαν ματιά, αλλά με κομψότητα και πλάτη - πλάτη απέφυγαν ο ένας τον άλλον.
Τελικά έκατσαν στην ίδια πρώτη σειρά αλλά με… απόσταση ασφαλείας.