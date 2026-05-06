Με τρεις τούρτες τα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη κλείνει τα 72 της χρόνια σήμερα (6/5) και το γιόρτασε όχι με μία, αλλά με τρεις τούρτες, ενώ κερνάει και «σσσοκολατάκι».

Η βουλευτής και πρώην υπουργός ανάρτησε στα social media βίντεο στο οποίο συνεργάτες της τής τραγουδούν το «Happy Birthday» και εκείνη τους «συνοδεύει» με πλατύ χαμόγελο, προτού σβήσει τα κεριά στις τρεις τούρτες που βρίσκονται μπροστά της.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας! Θα ήθελα να μπορούσα να προσφέρω στον καθέναν σας ένα... σσσοκολατάκι!», έγραψε στην ανάρτηση η Ντόρα Μπακογιάννη, θυμίζοντας- όπως κάνει συχνά- το παλιότερο στιγμιότυπο που είχε γίνει viral.

Νωρίτερα σήμερα, η βουλευτής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα πολιτικά βήματά της, απάντησε: «Δεν έχω σκοπό να κάτσω σπίτι μου» και πρόσθεσε: «Η μάχη δεν τελειώνει. Γεννήθηκα μέσα σε πολιτικό σπίτι. Μου αρέσει η πολιτική και η επαφή με τον κόσμο, περνάω καλά».