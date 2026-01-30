Οι πρώτες δηλώσεις του Dj Stephan μετά από την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Έλενα Τσαγκιρνού.

Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Buongiorno», η Έλενα Τσαγκρινού, αποκάλυψε πως δεν είναι πλέον ζευγάρι με τον Dj Stephan.

Αντίστοιχα, το πρωί της Παρασκεύης 30 Ιανουαρίου, ο Dj Stephan, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή «Happy Day», όπου και αποκάλυψε πως ο χωρισμός τους ήταν μία κοινή απόφαση.

Οι δυο τους, τον Σεπτέμβρη του προηγούμενου έτους, πραγματοποίησαν τη βάφτιση του γιου τους, Ηρακλή, με τον Dj Stephan, να δηλώνει σήμερα, πως το παιδί τους είναι η προτεραιότητά τους.

«Για κάποιους προσωπικούς λόγους αποφασίσαμε ο κάθε ένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Στεφανίδης για τον χωρισμό και συνέχισε: «Ήταν κοινή απόφαση, δεν συνέβη κάτι τραγικό μεταξύ μας… θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Ναι μένουμε ξεχωριστά. Συνέβη τις τελευταίες μέρες».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Dj Stephan, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου όσον αφορά τον ερχομό του παιδιού τους: «Πιστεύω όλα τα ζευγάρια τα επηρεάζει, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Όταν έγινε η βάφτιση, ήμασταν καλά. Είμαστε ακόμη αγαπημένοι και ακόμη λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Αυτό δεν αλλάζει. Έχουμε ένα παιδί, δεν θα έρθει το παιδί στο σπίτι και θα κατηγορώ τη μητέρα του, ή θα πάει ο Ηρακλής στο δικό της και θα κατηγορεί εμένα. Έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με την Έλενα, μένουμε αρκετά κοντά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο επανασύνδεσης, αποκρίθηκε: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ο κάθε ένας να βρει τον εαυτό του και να κάνει αυτά που θέλει. Να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται το παιδάκι μας. Όχι, δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1qyzxwpvy1?integrationId=40599y14juihe6ly}