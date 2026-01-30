Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και έλυσαν την «παρεξήγηση» μεταξύ τους, ενώ αναφέρθηκε και στην αιτία χωρισμού με την Σοφία Μαριόλα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου ο Στράτος Τζώρτζογλου όπου και μίλησε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον πρόσφατο χωρισμό του, αλλά και την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του ίδιου και της παρουσιάστριας.

Ειδικότερα, όταν ο Στράτος Τζώρτογλου βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Bungiorno, μίλησε για πρώτη φορά για τον πρόσφατο χωρισμό του, μία είδηση ωστόσο εκ παραδρομής είχε αρνηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα σε δημοσιογράφο από την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Αρχικά λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τον υποδέχτηκε στο πλατό, ενώ εκείνος την χαιρέτησε με χειροφίλημα.

Η αναφορά του Στράτου Τζώρτζογλου στον χωρισμό του με την Σοφία Μαριόλα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, ο ηθοποιός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πλέον δεν είναι ζευγάρι με τη Σοφία Μαριόλα, εξηγώντας παράλληλα πως συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

«Η αγάπη και η κορυφαία απόδοση του έρωτα έχει μέσα αντιφάσεις, δεν είναι τα πράγματα άσπρο και μαύρο…. Εγώ ο ποιητής που αποφασίζω και το Σοφάκι ακολούθησε, το γεγονός ότι μπαίνεις σε μια σχέση επειδή σου αρέσει ο άλλος, για να παντρευτείς όμως πρέπει αν υπάρχει λόγος, να κάνεις οικογένεια κάνεις παιδί. Όταν γνώρισα την Σοφία τρελάθηκα τόσο πολύ για το μυαλό της που ξεπέρασα το πρόβλημα ότι την περνάω 25 χρόνια, ήξερα τι θα μου συμβεί και πιθανό να μου έκανε κακό στη σοβαρότητα, οπότε φάνηκα και λίγο χαζούλης, ένας γεροντοέρωτας. Και εγώ και η Σοφία είμαστε δυο παιδιά. Ακούστηκαν πολλά. 25 χρόνια διαφορά ηλικίας είναι πολλά», ανέφερε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο απόκτησης ενός παιδιού, τόνισε: «Και εγώ ήθελα οικογένεια αλλά ήμουν 52 τότε και δεν το σκεφτόμουν (την ηλικία). Αλλά τα πρώτα 3 χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα υγείας, τα επόμενα 3 είχα την κατάθλιψη και άλλα 2 τα πρώτα της σχέσης. Την έβαλα κάτω και της είπα «άκου Σοφάκι, εγώ δεν με βλέπω πια να θέλω να μπω σε μια κατάσταση αγωνίας και άγχους στο πώς να μεγαλώνει ένα παιδί και θέλω το παιδί να έχει μπαμπά μέχρι τα 25 του». Της είπα «εσύ είσαι νέα, καλό είναι να αποφασίσεις μόνη σου». Είναι 35 η Σοφία. Μαζί πήραμε την απόφαση και θεώρησε ότι θα αλλάξει σπίτι. Είμαστε χώρια από τον Οκτώβριο. Βγαίνουμε, μιλάμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1rb8jvayu1?integrationId=40599y14juihe6ly}