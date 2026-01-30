Η αντίδραση της Ζενεβιέβ Μαζαρί σε ερώτηση δημοσιογράφου. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό και αποχώρησε γελώντας.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνέντευξης η art directon, μίλησε για τη συμμετοχή της στο First Dates και για την αγάπη της στο GNTM. Ωστόσο, μία ερώτηση την άφησε άφωνη, να μείνει με το στόμα ανοιχτό και να αποχωρήσει χωρίς να δώσει την απάντησή της.

Όταν λοιπόν κλίθηκε να απαντήσει σχετικά με το First Dates, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αποκάλεσε τον εαυτό της «εθνική προξενήτρα» και δήλωσε: «Είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος έρωτα, συνεχίζουμε τα γυρίσματα First Dates, περιμένουμε τους ελεύθερους και τις ελεύθερες. Είμαι η εθνική σας προξενήτρα…. Γίνομαι viral από την πρώτη μέρα που με γνωρίσατε, δεν μου κάνει εντύπωση».

Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειψε και η αναφορά στο πρόγραμμα του GNTM: «Δεν συγκρίνονται. Είναι δύο τεράστιες αγάπες και τα δύο. Διπλοθεσίτισσα forever..», είπε γελώντας.

Στην επόμενη ερώτηση ωστόσο, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αντέδρασε με διαφορετικό τρόπο, καθώς όταν ρωτήθηκε για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, εκείνη έμεινε με το στόμα ανοιχτό, γέλασε και έφυγε μπροστά από τις κάμερες χωρίς να δώσει την απάντησή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1q37y5tgoh?integrationId=40599y14juihe6ly}