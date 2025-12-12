«Έκοψε» το γλυκό στο χθεσινό επεισόδιο του First Dates.

Με υψηλές προδιαγραφές ξεκίνησε το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο χθεσινό επεισόδιο του First Dates, ωστόσο η ανατροπή ήρθε στο τελευταίο λεπτό με την Άντα να νιώθει προσβεβλημένη και να φεύγει έξαλλη από το εστιατόριο.

Όλα λοιπόν, έδειχναν να κυλούν με ιδιαίτερη αγάπη και κολακευτικά λόγια ανάμεσα στο νέο ζευγάρι, που προσπάθησε να δημιουργηθεί, ενώ μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ραντεβού ο Κωνσταντίνος, «έλουζε» με κοπλιμέντα τη συνοδό του, ενώ νωρίτερα, στην κάμερα, είχε δηλώσει ενθουσιασμένος.

Από την πλευρά της, η Άντα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής, τονίζοντας πως ο συνοδός της, ήταν ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της.

Οι αναποδιές ωστόσο, ξεκίνησαν όταν ήρθε η ώρα του… λογαριασμού.

Την ώρα που το ζευγάρι απολάμβανε το γλυκό του, άρχισε να δημιουργείται η πρώτη ένταση, χωρίς να λείπουν και τα υπονοούμενα. Αμέσως μετά, έφτασε στο τραπέζι ο Στρατής, με το λογαριασμό. Έτσι, ο Κωνσταντίνος ανέφερε πως θα πληρώσει μόνη της η Άντα, μία κίνηση που την έβγαλε εκτός εαυτού.

Το ποτήρι ξεχείλισε όταν ο Κωνσταντίνος, την είπε διπρόσωπη, μία κουβέντα που έκανε την Άντα να σηκωθεί έξαλλη για να κατευθυνθεί προς το μπαρ όπου και πλήρωσε το λογαριασμό, με την βραδιά να οδηγείται σε άδοξο τέλος και το ζευγάρι να φεύγει ξεχωριστά.

Μάλιστα, η Άντα, λίγο πριν αποχωρήσει από το ραντεβού τους, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής κάνοντας ορισμένες παρατηρήσεις για τον Κωνσταντίνο τονίζοντας, πως η συμπεριφορά του, δεν της φάνηκε καλή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.