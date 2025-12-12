Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες συνεχίζουν δυναμικά.

Αποχώρησαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για τα μπλόκα τους, οι αγρότες που παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους για τα αιτήματά τους.

Μέχρι στιγμής 112 μπλόκα έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, με 28 από αυτά να είναι ενεργά και 83 να προχωρούν σε μερικό αποκλεισμό δρόμων πανελλαδικά εν όψει της κρίσιμης συνάντησης το Σάββατο στις 12:00 στο «αρχηγείο» της Νίκαιας. Εκεί οι αγρότες θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

«Δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας», δηλώνουν οι αγρότες στη Λάρισα, που το απόγευμα της Παρασκευής μετέβησαν σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη και πέταξαν άχυρο. «Το σανό που μας έχουν ρίξει δεν το τρώνε οι αγρότες. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του» πρόσθεσαν και δήλωσαν πως τους αγρότες από την Κρήτη θα τους κρίνει η ιστορία.

Νωρίτερα απηύθυναν ισχυρό «όχι» στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε μία ακόμα απόπειρα αποκλιμάκωσης κάλεσε τους αγρότες στις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας στο γραφείο του.

Αποκλεισμοί και μπλόκα

Το πρωί, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους, οι αγρότες είχαν μεταβεί έξω από την εμπορική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την οποία απέκλεισαν συμβολικά για ένα τρίωρο, στο ύψος της οδού Κουντουριώτου. Νωρίτερα, εκπρόσωποί τους, απηύθυναν χαιρετισμό στη συγκέντρωση, εξήγησαν τους λόγους της κινητοποίησης και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως ότου δοθούν «ικανοποιητικές λύσεις».

«Αποδείξαμε, ότι είμαστε ειρηνικοί. Αλλά από Δευτέρα και από αέρα και από στεριά και από θάλασσα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Αν δεν δώσουν λύση, δεν θα κάνουμε πίσω», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών, από το μπλόκο των Μαλγάρων. Ο ίδιος μίλησε για «πολιτική επιδομάτων, αντί πραγματικών λύσεων», που να επιτρέπουν στους παραγωγούς, να ζουν με αξιοπρέπεια, και χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «ύστατη ευκαιρία» για τον κλάδο.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών από την Καρδίτσα Κώστας Τζέλλας μίλησε για την ενότητα και την επιμονή που απαιτείται για να υπάρξει αίσια κατάληξη, σημείωσε ότι το διακύβευμα αφορά το μέλλον των επόμενων γενεών και υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν δικαιούνται να δηλώνουν άγνοια για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου καθώς «τους τα έχουμε πει πολλές φορές». Στη στήριξη που συναντούν οι αγρότες από μεγάλο μέρος της κοινωνίας αναφέρθηκε η αγρότισσα Διαμαντούλα Κρητικού και κάλεσε τους κυβερνώντες «να τελειώνουν με τις επικοινωνιακές κουβέντες και να δώσουν λύσεις».

Ο αγρότης από το μπλόκο της Σιάτιστας Θωμάς Μόσχος, μίλησε για την πίεση που βιώνουν οι αγρότες στην ύπαιθρο, εξαιτίας του ακριβού κόστους παραγωγής και υπογράμμισε: «Θα κρατήσουμε γερά, θα επιμείνουμε ως το τέλος, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε να ζούμε με ό,τι μας δίνουν, χωρίς ελπίδα για το μέλλον μας».

Οι αγρότες θέλουν «λύση στα προβλήματά μας, όχι συζήτησή» διαμηνύουν από την Κρήτη ενώ κάνουν λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όχι άρση των αποκλεισμών των δρόμων.

Την υποστήριξή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών δήλωσαν, επίσης, εκπρόσωποι των μελισσοκόμων, μέλη σωματείων, εκπρόσωποι φοιτητών και συλλογικοτήτων.

Πού έχει μπλόκα

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από τις 3 Δεκεμβρίου βρίσκεται το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ το μπλόκο ενισχύθηκε από αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.Αντίστοιχη εικόνα και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μπλόκο έχουν στήσει και οι παραγωγοί της Σκύδρας από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Οι αγρότες του Αιγινίου στην Πιερία έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχώρησαν το μεσημέρι σε συμβολικό αποκλεισμό επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, ενώ τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στον κόμβο Βαρικού.

Πράσινα Φανάρια - Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Αγρότες παραμένουν και στα στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Παραμένει το μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Μπλόκα στη Μακεδονία

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχώρησαν νωρίτερα την Παρασκευή οι αγρότες στο μπλόκο που έχουν στήσει στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό ενώ συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Ενεργό παραμένει και το μπλόκο της Μπάρας στη Σιάτιστα επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά με τρακέρ και αγροτικά μηχανήματα. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης - Καστοριάς. Σταθερό και το μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Προμαχώνας και Εξοχή

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00 απόψε προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, για τα φορτηγά ενώ η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Το ίδιο σκηνικό μέχρι τις 20.00 και στο Νευροκόπι Δράμας, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Κλειστή η Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

ΚΛειστή παραμένει η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης από το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, εν αναμονή της σύσκεψης ου Σαββάτου, που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή γίνεται μέσω παραδρόμων.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στη δυτική Ελλάδα

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από την παλαιά εθνική οδό. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας. Ισχυρό το μπλόκο και στο Κομπότι Άρτας, επί της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Για πέμπτη μέρα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Μπλόκα υπάρχουν επίσης στην Κάτω Αχαΐα και στο Αίγιο με καθημερινό ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα. Ενεργό και το μπλόκο στον κόμο του Πύργπυ στην Ηλεία με αντίστοιχο αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου στα Λεχαινά.

Ενεργά τα μπλόκα και στην Κρήτη

Μπλόκα υπάρχουν στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν και στο λιμάνι Ηρακλείου. Μπλόκο υπάρχει ακόμα και στον κόμβος Αγίας Βαρβάρας – Ηράκλειο μεταξύ άλλων.