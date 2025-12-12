«Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά», είπε στην ΚΟ της ΝΔ ο Κ. Μητσοτάκης.

Προσκλητήριο στους αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ανά την Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

«Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί, για να συζητήσουμε», είπε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία».

Συνέχισε λέγοντας ότι «Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης» και πρόσθεσε πως «Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Στον απόηχο της ενημέρωσης των βουλευτών της ΝΔ από τον Κώστα Τσιάρα για τους αγρότες και τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι διάλογοι ήταν ιδιαίτερα έντονοι, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Χαίρομαι που ως ΚΟ συζητάμε, ενίοτε και ζωηρά, με τον αρμόδιο υπουργό. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, που δίνει ρόλο και λόγο στους βουλευτές τους, αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν»

Σχολιάζοντας, εμμέσως, την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», είπε: «Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και σε πλατείες είμαστε παρόντες όλοι μαζί να δώσουμε τις μάχες που έρχονται».

Για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

«Να αναφερθώ στην απουσία του μεγάλου παρόντα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη του εισηγητή του προϋπολογισμού και ασφαλώς του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της τεράστια προόδου της χώρας που τη φέρνει στο κέντρο της Ευρώπης. Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό. Άραγε, που είναι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες το δικό μας βλέμμα κοιτά στο μέλλον, τόνισε ο πρωθυπουργός.