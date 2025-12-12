Τέσσερις γραμμές λεωφορείων και το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για τα δύο Σάββατα των Γιορτών.

Για δύο τελικά εορταστικά Σάββατα θα παραμείνει ανοιχτό το Μετρό της Θεσσαλονίκης στο τέλος της χρόνιας.

Όπως σημειώνει ο TyposThes, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε αφήσει να εννοηθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πόλης - λεωφορεία και Μετρό - θα λειτουργούσαν για ένα εορταστικό Σάββατο σε 24ωρη βάση.

Τελικά, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια πιο φιλόδοξη επιλογή: Εντέλει τόσο το Μετρό Θεσσαλονίκης όσο και τέσσερις γραμμές λεωφορείων του ΟΑΣΘ θα παραμείνουν σε λειτουργία όλο το 24ωρο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο κατά την κορύφωση της εορταστικής περιόδου, όπου η κίνηση και η ζήτηση για μεταφορά παραδοσιακά αυξάνονται σημαντικά.