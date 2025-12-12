Στις 20 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club.

Το The Anniversary της Hood Groove ανάβει τα φώτα σε μια δεκαετία που αξίζει να γιορταστεί! Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, skills και πρόσωπα που γράφουν ιστορία, όχι μπροστά στα φώτα, αλλά μέσα στον πυρήνα της ελληνικής hip hop κουλτούρας.

The Anniversary

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Hood Groove Management, συναντιόμαστε ξανά, σε μια σκηνή, σε έναν ήχο, σε ένα κοινό. Με καλλιτέχνες που εξέλιξαν την τέχνη τους μαζί μας, με projects που μεγάλωσαν μαζί μας, με κοινότητες που συνεχίζουν να στηρίζουν ό,τι χτίζουμε.

Σημείο συνάντησης, το FUZZ, που ανοίγει τις πόρτες του για να γιορτάσουμε όχι μόνο ένα ορόσημο, αλλά μια διαδρομή που συνεχίζει να διεκδικεί χώρο για την hip hop κουλτούρα με σεβασμό, ποιότητα και συνέπεια.



Line-up



MCs: Tsaki | Thitis | Mitsos Fer de Lance | Sifu Versus

Opening Acts: Naghz | Obsidian | Volpe

DJs: Sparky T | Marwax | Marble | MCD | Tsilismile | Scumvag

Dance Shows: Solo acts & on-stage cyphers με Hoodgroove Artists

Για την Hoodgroove



Η Hood Groove Management ιδρύθηκε το 2015 από τον Γιώργο Καββαλάκη (b-boy Blackman) ως η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πλήρη επαγγελματική εκπροσώπηση όλων των στοιχείων της hip hop κουλτούρας: Χορευτές, DJs, MCs, Graffiti Artists, Beatboxers.



Στόχος της, να συνδέει αυθεντικά street talents με projects που σέβονται την τέχνη και την αισθητική τους, σε φεστιβάλ, διαφημιστικές καμπάνιες, κινηματογραφικές παραγωγές και εκπαιδευτικά formats.



Σήμερα, 10 χρόνια μετά, η Hoodgroove παραμένει μια ενεργή δημιουργική πλατφόρμα, που ενώνει καλλιτέχνες, brands και κοινότητες σε ένα κοινό έδαφος: αυτό της ουσίας και του σεβασμού στην κουλτούρα.

Πληροφορίες



FUZZ Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος Αττικής)

Προπώληση: 12€ μέσω της more.com

Είσοδος: 15€ στην πόρτα

Social Media:

Instagram: @the_anniversary_fest

TikTok: @the_anniversary_festival