Δείτε πού θα εμφανιστούν.

Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, συναντιούνται στην Κρήτη για μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι δύο καλλιτέχνες με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του.

Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.



Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε τέσσερις παραστάσεις που υπόσχονται να μείνουν αξέχαστες γεμάτες ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.



Που θα εμφανιστούν:



- 26 Νοεμβρίου Up Ανω - Ρέθυμνο

- 27 Νοεμβρίου Bras De Freres - Χανιά

- 28 Νοεμβρίου The Wall - Σητεία

- 29 Νοεμβρίου Νυν + Αεί - Ηράκλειο

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς : Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος : Ηλεκτρικό Μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Κιθάρες

Γιώργος Θεοδωρόπουλος : Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης : Λαούτο - Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: Ενορχηστρώσεις

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κώστας Κυριακίδης : Ηχοληψία

Γιάννης Μπράτσης : Φωτισμός