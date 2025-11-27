To Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει και πάλι τις πόρτες του ανανεωμένο και αναβαθμισμένο - όλο το πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως επιστρέφει και μας περιμένει, από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους – καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί.

Φαντασμαγορική η «επίσημη πρώτη του χωριού»

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19.00 με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, και με ένα συναρπαστικό light show.

Αμέσως μετά, στις 19.30, ο μοναδικός Θοδωρής Φέρρης και ο εκρηκτικός Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους, γεμάτο θετική ενέργεια, ζωντάνια και παρεϊστικη διάθεση.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η μοναδική street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, με ελεύθερη είσοδο

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο φωτεινές, πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές μας.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που θα μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα.

Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο: Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές μας.

Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και 40 ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερη συγκίνηση, ανοίγουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πύλες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας στο Πεδίον του Άρεως. Πέρσι, χιλιάδες οικογένειες γέμισαν το Πάρκο μας με φως, ζεστασιά και χαμόγελα – και αυτή η αγκαλιά αγάπης ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Φέτος, επιστρέφουμε πιο έτοιμοι, πιο δημιουργικοί και πιο αποφασισμένοι να προσφέρουμε σε όλους μια εμπειρία ακόμη πιο μαγική.

Οι γιορτές έχουν κάτι ξεχωριστό: μας θυμίζουν ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει πάντα χώρος για ελπίδα, για χαρά, για μικρά θαύματα που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε εδώ – ένα πάρκο που φωτίζεται, μια πόλη που χαμογελά, μια Αττική που ανοίγει την καρδιά της σε όλους. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε κάθε γιορτινή στιγμή να έχει τη δική της ομορφιά.

Όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το Πεδίον του Άρεως αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το χαιρόμαστε όλοι. Και αυτές τις ημέρες, με τις μελωδίες, τις παραστάσεις, τις δράσεις για τα παιδιά μας, τα workshops, τις μικρές εκπλήξεις και τις μεγάλες στιγμές, το Πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φωτεινό χώρο συνάντησης και χαράς για όλους, όσοι το επισκέπτονται.

Από αυτή την Παρασκευή μέχρι το τέλος των γιορτών, σας περιμένουμε και πάλι, μικρούς και μεγάλους, να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα – να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας και να θυμηθούμε ότι το πιο όμορφο δώρο είναι να είμαστε μαζί».

Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η RELEASE Athens και η Snappi. Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο main stage

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.11.2025

19:30 ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – ONEMANSHOW

Γιορτάζουμε τα εγκαίνιά μας με τον μοναδικό Θοδωρή Φέρρη on stage και τον εκρηκτικό Onemanshow, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη!

Ένα live πρόγραμμα με όλες τις επιτυχίες, δυνατή ενέργεια, χορό και την καλύτερη παρέα. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και μας περιμένει να ζήσουμε μαζί μας την πρώτη – και ξεχωριστή – νύχτα του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025

19:30 LOCOMOΝDO

Το Πεδίον του Άρεως γίνεται… νησί! Οι Locomondo φέρνουν το γνώριμο μείγμα από reggae, ska και balkan ήχους, με όλα τα αγαπημένα τους τραγούδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο Δημήτρης Μητσιάς, η Όλγα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.12.2025

19:30 GADJO DILO

Οι Gadjo Dilo φέρνουν τον μοναδικό τους gypsy jazz ήχο. Swing ρυθμοί, retro αισθητική και ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών τραγουδιών δημιουργούν μια ζεστή, χορευτική ατμόσφαιρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.12.2025

13:00 ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ

Η Ρένα Μόρφη έρχεται με την μπάντα της για ένα μεσημεριανό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και χαμόγελα. Με τη χαρακτηριστική φωνή της και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, μπλέκει latin ήχους, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και τις ραδιοφωνικές της επιτυχίες, σε μια ζωντανή, πολύχρωμη συναυλία για όλη την οικογένεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, από το Νέο Κύμα μέχρι τις πιο λαϊκές στιγμές του, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία και συγκίνηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025

19:30 ΚΛΑΥΔΙΑ

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν στο ραδιόφωνο και τραγούδια όπως η «Αστερομάτα», η Κλαυδία στήνει μια σύγχρονη pop συναυλία με indie πινελιές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025

13:00 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Η Μελίνα Ασλανίδου φέρνει τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή–έντεχνη αισθητική της σε μια μεσημεριανή συναυλία, ιδανική για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025

19:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Ο Γιάννης Κότσιρας, σε μία μεγάλη συναυλία με όλες τις αγαπημένες του επιτυχίες, στήνει μια ζεστή, γιορτινή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μουσική ποιότητα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025

13:00 ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΠΕΡΑ

Ένα ξεχωριστό θέαμα, που συστήνει στα παιδιά τον μαγικό κόσμο της όπερας με απλό, διασκεδαστικό τρόπο. Το «Άσπρο Μαύρο» συνδυάζει μουσική, θέατρο και κίνηση, με ήρωες που μιλούν για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.

19:30 ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Η Όλγα Βενέτη και ο Παντελής Θαλασσινός σε μια ατμοσφαιρική, γιορτινή συναυλία με μελωδίες γεμάτες Ελλάδα, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Κώστας Καλδάρας ερμηνεύουν τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, ιστορία και συναίσθημα.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025

13:00 ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Ο Τάσος Ιωαννίδης ταξιδεύει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.12.2025

14:00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Το μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live με μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025

19:30 CHRISTMAS HOUSE PARTY (JUNIOR PAPA)

Το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club. Στα decks, ο Junior Papa μαζί με εκρηκτικό line-up DJs υπογράφουν τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης, σε ένα από τα πιο δυνατά events των γιορτών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΚΑ

Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάριου Τόκα, με τους Στέλιο Διονυσίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργο Ζερβάκη και Μπάμπη Στόκα στη σκηνή. Διαχρονικές μελωδίες, λαϊκά και έντεχνα κομμάτια, ζωντανεύουν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για παιδιά – αλλά και για όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά «διαμάντια του Μίμη Πλέσσα», σε ένα μουσικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025

23:00 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ, ZAF & DJ BOBITO

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε full party mood.

Η Ελένη Φουρέιρα αναλαμβάνει την κεντρική σκηνή με εκρηκτικό show και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF φέρνει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.

Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.1.2026

19:30 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από όλη την πορεία του, με ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.1.2026

19:30 SHOW ΜΑΓΕΙΑΣ & ILLUSIONS ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ SANKARA

Ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές, με το κοινό να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά στα κόλπα, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές, με πολλή φαντασία και αληθινή… μαγεία.

ΤΡΙΤΗ 6.1.2026

13:00 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ανήμερα των Θεοφανίων, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά εμβατήρια, γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.