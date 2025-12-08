Ανακάλυψε μια προσεγμένη συλλογή από ξεχωριστά δώρα, γεμάτα έμπνευση, αισθητική και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά, για να κάνεις τη νέα χρονιά λίγο πιο λαμπερή.

Αν ψάχνεις το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο - από 10€ μέχρι 200€ - είσαι στο σωστό μέρος.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε 26 προτάσεις που δεν αποτυγχάνουν ποτέ, επιλεγμένες από το Στίγκα, ένα κατάστημα-σταθμό με τεράστια ποικιλία σε δώρα, βιβλία, χαρτικά και αξεσουάρ.

To κατάστημα στίγκας, μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1962, έχει γίνει γνωστό για τα ψαγμένα προϊόντα, την προσωπική εξυπηρέτηση και τη ζεστή ατμόσφαιρα που θυμίζει «μαγαζί της γειτονιάς», αλλά με επιλογές μεγάλου καταστήματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα βραβεύτηκε στα Peak Awards, επιβεβαιώνοντας αυτό που οι πελάτες ξέρουν εδώ και δεκαετίες: εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι και πάντα με χαμόγελο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον παρακάτω οδηγό θα βρεις ιδέες για όλα τα γούστα και όλα τα budgets - μικρά, πρακτικά, ξεχωριστά και premium δώρα που θα αγαπηθούν. Απλά διάλεξε κατηγορία και βρες αυτό που ταιριάζει στον άνθρωπο που θες να κάνεις να χαμογελάσει.

Δώρα έως 20€

1. Asterix & Obelix – δύο κούπες από τους αγαπημένους ήρωες

19.90€

2. Cute κούπες από την I-total – One Brand, Thousand Gifts

14.50€

3. Μοναδικά στυλό “διάσημων προσωπικοτήτων” – Moses Gifts

14.90€

4. Αρωματικά κεριά από σόγια για να μεταμορφώσεις τον χώρο

10.00+€

5. Επιτραπέζιο “Πόσο τον έχεις???” – το απόλυτο παιχνίδι παρέας

9.90€

Δώρα 20–50€

6. Premium σημειωματάρια: Rhodia, Zequenz & Paperblanks

20+€

7. Το αυθεντικό… διαστημικό στυλό με την υπογραφή της NASA

37.90€

8. Βραβευμένα STEM παιχνίδια (και στα ελληνικά!)

39.90€

9. Pininfarina – από εμβληματικά αυτοκίνητα σε εργαλεία γραφής Modula 2 to 1

45€

10. Urban σακίδιο POLO – γιατί όλοι αγαπάμε POLO

49.90€

11. Ανάγλυφη Υδρόγειος Σφαίρα AR – φυσική & αστερισμοί στα ελληνικά

35€

12. Μουσικά όργανα για μικρούς καλλιτέχνες

13. Ιδιαίτερα αξεσουάρ Anekke

14. Knirps – οι καλύτερες ομπρέλες στον κόσμο από το 1928

Δώρα 50–100€

15. Σετ καράφας Deluxe Globe – για τους λάτρεις των ποτών

69.90€

16. Κρυστάλλινη καράφα Diamond – κομψότητα και λάμψη

59.90€

17. Candy Grabber – το retro παιχνίδι που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

69.90€

18. Camel Active – best seller δερμάτινα πορτοφόλια

19. Συγκρουόμενα – παιχνίδι για μικρά και… μεγάλα παιδιά

59.90€

20. Θέατρο Σκιών Svoora – “Φώτα, κάμερα, πάμε!”

59.90€

Δώρα 100–200€

21. Vendula οι πιο ιδιαίτερες τσάντες που θα συναντήσεις

22. Mandarina Duck – τσάντες από ανακυκλωμένα μπουκάλια

23. Premium δερμάτινος χαρτοφύλακας Chesterfield

189.90€

24. Delsey Paris Roland Garros – limited edition τσάντα

189.90€

25. Κασετίνα Posca 40τμχ – limited έκδοση για καλλιτέχνες

139.50€

26. Ξύλινη κουζίνα Janod– για μικρούς σεφ με φαντασία

105.90€

Με τόσες ξεχωριστές προτάσεις, ένα είναι σίγουρο: φέτος τα Χριστούγεννα δε θα χρειαστείς άγχος, μόνο… διάθεση για δώρα!

Στο stigkabooks gifts & more θα βρεις ακόμα περισσότερες ιδέες, κρυμμένους θησαυρούς και αντικείμενα που δεν θα συναντήσεις αλλού - πάντα με τη φιλική εξυπηρέτηση μιας οικογενειακής επιχείρησης που συνεχίζει με μεράκι από το 1962.

Ευχόμαστε το δώρο που θα επιλέξεις να ταξιδέψει την αγάπη σου, να μιλήσει πιο δυνατά από λόγια και να αφήσει ένα ζεστό αποτύπωμα στη νέα χρονιά!

Βιβλιοπωλείο Στίγκα

stigkabooks

stigkabooks