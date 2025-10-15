Το Gift Trends Report αποκαλύπτει πώς αλλάζει ο τρόπος που οι Έλληνες επιλέγουν δώρα και ποιες κατηγορίες θα κυριαρχήσουν το 2026.

Τα δώρα στην Ελλάδα αποκτούν νέο νόημα. Οι Έλληνες στρέφονται σε πιο προσωποποιημένες, θεματικές και συναισθηματικές επιλογές, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο μήνυμα πίσω από κάθε δώρο. Το Parents Hub Gift Trends Report 2025, η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για το gifting στην Ελλάδα, χαρτογραφεί τις συνήθειες και τις προτιμήσεις για το 2025, καθώς και τις προβλέψεις για το 2026.

Η μελέτη του Parents Hub, που βασίστηκε σε 118.780 μηνιαίες αναζητήσεις, δείχνει ότι η αγορά δώρων αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025, με πρόβλεψη σταθερής ανάπτυξης το 2026 (+0,15%). Ισχυρές τάσεις εστιάζουν στην προσωποποίηση και τα θεματικά δώρα.

Κύρια ευρήματα της έρευνας

Τα δώρα για άντρες συγκέντρωσαν 17.020 μηνιαίες αναζητήσεις, με άνοδο +3,9% σε σχέση με το 2024.

Τα δώρα για γυναίκες παρουσίασαν αύξηση +7,9% και υπολογίζεται ότι θα συνεχίσουν με ρυθμό +2–3% το 2026.

Τα δώρα για μωρά και παιδιά αυξήθηκαν κατά +8,4%, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Οι κατηγορίες προσωποποιημένων δώρων και δώρων προς εκπαιδευτικούς / επαγγελματίες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (+8,6% η καθεμία), και εκτιμάται πως θα συνεχίσουν να αποτελούν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες το 2026.

Τα πρωτότυπα / “έξυπνα” δώρα αυξήθηκαν κατά +6,5%, αλλά η έρευνα δείχνει ότι η κατηγορία ενδέχεται να φτάσει σε κορεσμό μέσα στο 2026.

Στο κομμάτι των brands, η Myikona κυριαρχεί με πάνω από 40.000 μηνιαίες αναζητήσεις, αφήνοντας πίσω το Jamjar (5.000) και το Public (2.100).

Οι καταναλωτές φαίνεται να επιλέγουν δώρα με βάση το συναίσθημα και τη σχέση με το άτομο, όχι απλώς την τιμή ή τη χρηστικότητα.

Προβλέψεις για το 2026

Η αγορά αναμένεται να διατηρήσει θετικό πρόσημο, με μικρότερη αλλά σταθερή ανάπτυξη. Οι καταναλωτές θα στραφούν ακόμη περισσότερο σε δώρα με ιστορία και ταυτότητα, καθώς το δώρο εξελίσσεται σε τρόπο έκφρασης και σύνδεσης, όχι απλώς προσφοράς.

Τα brands που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνα που θα επενδύσουν στην προσωποποίηση, το συναίσθημα και την αυθεντικότητα.

Στόχος του report

Το Parents Hub Gift Trends Report 2025 φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγορά δώρων στην Ελλάδα — ένα εργαλείο για επιχειρήσεις, δημιουργούς και brands που θέλουν να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες και τις νέες προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Η πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη στο parentshub.gr