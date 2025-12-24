Τα παιχνίδια που ήλπιζαν να βρουν τα παιδιά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αναμνήσεις ξυπνά το BBC, που θύμισε ποια ήταν τα κορυφαία παιχνίδια των Χριστουγέννων πριν από 20 χρόνια.

Το βρετανικό δίκτυο ανάρτησε βίντεο από ρεπορτάζ του 1985, για τα 10 παιχνίδια που ήλπιζαν να βρουν τα παιδιά στα δώρα που ήταν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκείνη τη χρονιά.

Κάποια από αυτά μπορεί να βρίσκονται και τώρα σε παιδικά δωμάτια- στη σύγχρονη εκδοχή τους- ενώ άλλα δεν τα αναγνωρίζουν οι μικρότεροι.

Για παράδειγμα στο νο8 ήταν τα πατίνια και μία θέση ψηλότερα η Barbie, αφού το 1985 φαίνεται ότι δεν ήταν καλή χρονιά για την εμβληματική κούκλα. Μάλιστα, η Sindy- η μεγάλη «αντίπαλος»- της Barbie ήταν ψηλότερα, στην πέμπτη θέση.

Στο Νο4 της λίστας με τα κορυφαία παιχνίδια του 1985 ήταν τα «αθάνατα» Lego και στην τρίτη θέση τα Care Bears ή «Αρκουδάκια της αγάπης» όπως τα μάθαμε εμείς. Στο Νο2 ήταν το «Μικρό μου πόνυ» και κορυφαίο παιχνίδι του 1985 ήταν οι Transformers, κάνοντας «άλμα» από την όγδοη θέση της προηγούμενης χρονιάς.

