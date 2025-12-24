Το NORAD Tracks Santa δείχνει πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης αυτή τη στιγμή.

Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και ο Άγιος Βασίλης έχει ήδη ξεκινήσει το μακρινό του ταξίδι να μοιράσει τα δώρα σε όλον τον κόσμο.

Η Στρατιωτική Διοίκηση Αεράμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά, η NORAD, καταγράφει live την πορεία του λεπτό προς λεπτό. Και για του λόγου το αληθές, τώρα (15:08 ώρα Ελλάδας) ο Άγιος Βασίλης κατευθύνεται στη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής έχει παραδώσει 770.643.889 δώρα.

Δείτε live στο NORAD Tracks Santa, πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης αυτή τη στιγμή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=XfZfBJSoLxc}