Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και ο Άγιος Βασίλης έχει ήδη ξεκινήσει το μακρινό του ταξίδι να μοιράσει τα δώρα σε όλον τον κόσμο.
Η Στρατιωτική Διοίκηση Αεράμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά, η NORAD, καταγράφει live την πορεία του λεπτό προς λεπτό. Και για του λόγου το αληθές, τώρα (15:08 ώρα Ελλάδας) ο Άγιος Βασίλης κατευθύνεται στη Ρωσία.
Μέχρι στιγμής έχει παραδώσει 770.643.889 δώρα.
Δείτε live στο NORAD Tracks Santa, πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης αυτή τη στιγμή.
{https://www.youtube.com/watch?v=XfZfBJSoLxc}