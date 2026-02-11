Η νέα παρέμβαση του Συλλόγου των Λογιστών για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών επανέρχεται με παρέμβασή του στο ζήτημα της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, ζητώντας νέα παράταση πέραν της 17ης Φεβρουαρίου 2026 που έχει ήδη δοθεί.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η υφιστάμενη παράταση δεν κρίνεται επαρκής, καθώς ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές τεχνικές και λειτουργικές δυσκολίες που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Όπως επισημαίνεται, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ εισάγει νέες παραμέτρους, οι οποίες απαιτούν σημαντικό χρόνο προσαρμογής τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από τα λογισμικά μισθοδοσίας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο λαθών και παραλείψεων υπό ασφυκτικές χρονικές πιέσεις.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι η παροχή επιπλέον χρόνου είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή απεικόνιση της ασφάλισης και η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι λογιστές δεν μπορούν να επωμιστούν την ευθύνη για σφάλματα που προκύπτουν από τεχνικές αστάθειες και καθυστερήσεις προσαρμογής των συστημάτων.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος ζητά εκ νέου τη μετακίνηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ΑΠΔ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Όπως αναφέρει, μια τέτοια απόφαση θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των υποβολών σε συνθήκες πλήρους τεχνικής σταθερότητας, αποτρέποντας την επιβολή άδικων προστίμων και κυρώσεων στις επιχειρήσεις για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.