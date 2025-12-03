Η παράταση δεν αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 31/12/2025.

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025. Η παράταση δίνεται προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους στις επικείμενες αλλαγές για την αναβάθμιση της Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων με δεδομένο ότι, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων (https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDsso/ ) θα είναι διαθέσιμη σε αυτούς από την Τρίτη 16/12/2025 και ώρα 12:00. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 31/12/2025.