Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσαν παράταση έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου την υποβολή αιτήσεων για το χρηματικό βραβείο των 1.000 ευρώ σε σε επιτυχόντες μαθητές των Πανελληνίων 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις μητέρες (ΕΔΩ), έως την 5η Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα για τα χρηματικά βραβεία υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά και αφορά 650 επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2025, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων, δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η παράταση δίνει στους δικαιούχους φοιτητές λίγες επιπλέον μέρες για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους και την καταβολή του ποσού των 1.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος των 1.000 ευρώ

Στη φετινή πρώτη, πιλοτική, εφαρμογή του προγράμματος, δικαιούχοι της παροχής είναι τα παιδιά που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία για την αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται από την άμεσα δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα, με χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (εφόσον απαιτείται) και τέκνων.

Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα ανάρτησης δικαιολογητικών (π.χ. ακαδημαϊκής ταυτότητας, βεβαίωσης εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωσης ανεργίας της ΔΥΠΑ, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβούν τον αριθμό των 650 που έχει καθοριστεί για το φετινό πρόγραμμα, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.