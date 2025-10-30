Για την απονομή του βραβείου λαμβάνεται υπόψη η αρχική εγγραφή των φοιτητών ανεξαρτήτως τυχόν μετεγγραφής τους σε άλλες Σχολές/ Τμήματα.

Με το πόσο των 1.000 ευρώ θα βραβευθούν οι πέντε πρώτοι εισακτέοι αριστούχοι φοιτητές κάθε Σχολής ή Τμήματος που μπήκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο με την διαδικασία των Πανελληνίων 2025. Μαζί με το χρηματικό βραβείο των χιλίων ευρώ οι αριστούχοι θα λάβουν και τιμητικό πάπυρο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η εν λόγω διαδικασία είναι το Βραβείο Αριστείας που απομένεται κάθε χρόνο από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της επιβράβευσης της αριστείας και της οικονομικής ενίσχυση των νέων φοιτητών που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι γραμματείες των σχολών θα αποστείλουν στο ΙΚΥ τα στοιχεία των δικαιούχων και των επιλαχόντων, ενώ οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει άλλη δημόσια οικονομική ενίσχυση άνω των 500 ευρώ για τον ίδιο λόγο. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΙΚΥ για το 2025.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΙΚΥ το Βραβείο Αριστείας φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός που αναδεικνύει τη διαφάνεια και το κύρος της δημόσιας υποτροφίας, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και το ήθος των νέων που διακρίθηκαν στις φετινές εξετάσεις.

Βραβείο Αριστείας: Ποιοι φοιτητές και πώς θα λάβουν τα 1.000 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την απονομή του βραβείου λαμβάνεται υπόψη η αρχική εγγραφή των φοιτητών/τριών, ανεξαρτήτως τυχόν μετεγγραφής τους σε άλλες Σχολές/ Τμήματα. Επιπλέον, για τους εισακτέους/ες σε σώματα ασφαλείας και στρατιωτικές σχολές ως εγγραφή λογίζεται η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών. Παράλληλα ο φοιτητής καλείται να μην έχει λάβει για τον ίδιο λόγο άλλο χρηματικό βραβείο/α ή υποτροφία που να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €), από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, άλλως το Βραβείο Αριστείας απονέμεται στον/ην αμέσως επόμενη/η κατά σειρά εισαγωγής φοιτητή/τρια που δεν έχει λάβει χρηματικό βραβείο από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα το οποίο υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

Τα Βραβεία Αριστείας απονέμονται ως εξής:

α) Μετά από έγγραφο του ΙΚΥ, κάθε Γραμματεία Σχολής/Τμήματος, εντός τακτής ημερομηνίας που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, γνωστοποιεί:

Ι) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τα μόρια εισαγωγής, τη σειρά εισαγωγής, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της Δικαιούχου του χρηματικού βραβείου και

ΙΙ) τα ονοματεπώνυμα, τα πατρώνυμα, τα μόρια εισαγωγής, τη σειρά εισαγωγής, τον ΑΦΜ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά εισαγωγής εγγεγραμμένων φοιτητών/τριων, δικαιούχων του τιμητικού διπλώματος.

Επιπλέον, αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση του/της Δικαιούχου ότι δεν έχει λάβει χρηματικό βραβείο ή υποτροφία από άλλη δημόσια πηγή που να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

β) Σε περίπτωση φοιτητών/τριων με ισοβαθμία, η Γραμματεία αποστέλλει τα στοιχεία της περ. (α) της παρ. 2 όσων ισοβαθμούν και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει σχετικά.

Διαδικασία απονομής

Οι Γραμματείες των Σχολών αποστέλλουν στο ΙΚΥ στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, μόρια, σειρά εισαγωγής, ΑΦΜ, email) καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ληφθεί άλλο βραβείο. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει ποιοι θα λάβουν το βραβείο. Το ΙΚΥ στη συνέχεια συντάσσει και εγκρίνει Πίνακα Δικαιούχων και ειδοποιεί τους φοιτητές να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα τραπεζικά τους στοιχεία για την καταβολή των χρημάτων.