Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα στήριξης φοιτητών που σπουδάζουν στην επαρχία από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής παρέχει για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα στήριξης «Σου έχω Δέμα» για φοιτητές που προέρχονται από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και σπουδάζουν σε ΑΕΙ της επαρχίας. Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι φοιτητές λαμβάνουν τακτικά πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και είδη σπιτιού, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών των δικαιούχων.

Πότε και πώς οι αιτήσεις για τους φετινούς φοιτητές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου οι αιτήσεις για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά υποβάλλονται από τις 3 έως τις 21 Νοεμβρίου και αφορούν τόσο τους πρωτοετείς όσο και τους φοιτητές παλαιότερων ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (υπόγειο δημαρχείου) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 14.00. Εναλλακτικά, η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου.