Τα μοντέλα του GNTM 2025, στην τελική ευθεία.

Τα περιθώρια πλέον στο GNTM, έχουν στενέψει αισθητά, με τα μοντέλα να παλεύουν μέρα με τη μέρα για να κρατήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου αλλά και των επάθλων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, Άννα Μιχαηλίδου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το σπίτι, έχοντας την πιο αδύναμη προσπάθεια, ενώ νωρίτερα ο Μιχάλης της είχε δώσει και ένα ισχυρό μειονέκτημα.

Την ίδια ημέρα, στην κορυφή, βρέθηκε ο Ανέστης, ο οποίος σήμερα, Παρασκευή, καλείται να επιλέξει το πρόσωπο στο οποίο θα δώσει το δικό του disadvantage.

Το παιχνίδι λοιπόν έχει μπει στην τελική ευθεία και αρχίζουν σταδιακά να δυσκολεύουν τα πράγματα και οι σχέσεις μεταξύ των διαγωνιζόμενων, με τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται και τις δοκιμασίες να γίνονται ακόμη πιο απαιτητικές.

Η μάχη για τον προημιτελικό έρχεται την Τετάρτη 17/12 με το παιχνίδι να κορυφώνεται την Παρασκευή 19/12, στις 21:00.

Ανέστης, Γιώργος, Εντουάρντο, Μιχάλης, Ειρήνη και Μιχαέλα, Ξένια και Ραφαηλία, βρίσκονται στους κορυφαίους του πρότζεκτ, ενώ σήμερα, αναμένεται να αποχωρήσει ακόμη ένας διαγωνιζόμενος.

Ποιος θα είναι αυτός;

Η ώρα του τελικού είναι μία ανάσα μακριά και η αγωνία κορυφώνεται.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό σταθμό του Star, την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου έρχεται ο προημιτελικός στις 21:00, ενώ την επόμενη, Πέμπτη 18/12, θα ακολουθήσει ο ημιτελικός.

Η λήξη των δοκιμασιών, έρχεται την Παρασκευή 19/12 στις 21:00.

Ποιος θα φτάσει στην κορυφή;

Υπενθυμίζεται, ότι ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

• 50.000 ευρώ

• ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

• υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ