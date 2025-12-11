Η Άννα ήταν το μοντέλο που δεν κατάφερε να προχωρήσει στον διαγωνισμό του GNTM 2025.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν στο χθεσινό επεισόδιο, ο Ανέστης, βρέθηκε στην κορυφή, με την λήψη του να ξεχωρίζει ανάμεσα στις υπόλοιπες, ενώ η Άννα, με την πιο αδύναμη προσπάθεια, αναγκάστηκε να αφήσει το όνειρο όνειρο του GNTM 2025, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα συνεχίσει στο χώρο του μόντελιγκ.

Το σετ του χθεσινού επεισοδίου, έφερε του παίχτες, σε ένα καλοκαιρινό πλαίσιο, που γέμισε με τεράστια χαμόγελα και σουρεαλισμό.

Παρ’ όλα αυτά, πλέον, τα μοντέλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία και κάθε φωτογραφία κρίνεται στην λεπτομέρεια.

GNTM 6: Όσα αποκάλυψε η Άννα μετά την αποχώρησή της

«Ήταν πολύ ωραία εμπειρία για να είμαι ειλικρινής, είναι κάτι που δεν το ζεις γενικά στην καθημερινότητα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με βοήθησε να ξεκλειδωθώ… Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου… Στεναχωρήθηκα που έφυγα, ναι», είπε αρχικά η Άννα για την αποχώρησή της, και αμέσως μετά απάντησε στα ερωτήματα που ακολούθησαν.

Ειδικότερα, με την αποχώρησή της, η Άννα, δήλωσε στην κάμερα του διαγωνισμού πως δεν είναι εκείνη που θα έπρεπε να φύγει κανονικά. Σήμερα λοιπόν εξήγησε το γιατί:

«Θεωρώ, πως είχα ένα καλό σετ για το 1,5 λεπτό και μία καλή λήψη. Ίσως υπήρχαν χειρότερα σετ και λήψεις… Δεν με πείραξε το μειονέκτημα, με ενόχλησε όμως γιατί είχαμε κάνει συζήτηση με το Μιχάλη και άλλα είχε πει σε εμένα και άλλα έκανε τελικά».

«Νομίζω ότι ο Μιχάλης, δεν ήξερε τι έκανε. Το είπε και μόνος του… Δεν υπήρχε εξήγηση, και αυτός ήταν μετά «δεν ξέρω τι κάνω», τον ξέρω τον Μιχάλη και πώς σκέφτεται. Είναι οκ, το συζητήσαμε… δεν με πείραζε το 1,5 λεπτό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμπαίκτες της, που κατά την προσωπική της άποψη είχαν χειρότερα σετ στην χθεσινή δοκιμασία αποχώρησης: «Του Μιχάλη ας πούμε θεωρώ, και του το είπα. Της Μιχαέλας μου άρεσε…».

«Η Μιχαέλα όταν έφυγα ήταν πολύ στενοχωρημένη. Σε αυτό το διαγωνισμό που υπάρχει ανταγωνισμό, με τα κορίτσια, καταφέραμε να φτιάξουμε κάτι αληθινό. Στην αποχώρηση ήμουν πολύ στενοχωρημένη, είτε έφευγα εγώ είτε η Μιχαέλα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αν και υπήρχε ανταγωνισμός, κατάφερε να δημιουργήσει πραγματικές φιλίες και ανθρώπινους δεσμούς.

Στο αυριανό επεισόδιο της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Δέσποινα Μοιραράκη και να «φορέσουν» τα χαλιά της με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Ο δρόμος για του επτά κορυφαίους, έχει ανοίξει και η κορυφή είναι κοντά. Ποιος θα την αγγίξει;

