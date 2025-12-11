«First Dates» - Απόψε, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία;

Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε βράδυ γράφεται μια καινούρια ιστορία αγάπης. Άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά με μοναδικό σύμμαχο την καρδιά τους, ενώ η Ζεν δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για ανατροπές, χημεία και μικρές στιγμές μαγείας, που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά!

Η Κατερίνα, με τα μπλε μαλλιά και τα γαλανά μάτια, ψάχνει έναν άντρα που θα της θυμίζει τραγούδι του John Lennon και θα μπορεί να χορεύει μαζί του σε λάτιν ρυθμούς. Ο Κωνσταντίνος αγαπά και εκείνος τη Λατινική Αμερική και είναι έτοιμος να ακολουθήσει το ρυθμό της. Αν όλα πάνε καλά στο ραντεβού τους, ίσως γίνει η αρχή που θα τους ενώσει στη ζωή, με μια χορογραφία αποκλειστικά για δύο!

{https://www.youtube.com/watch?v=Ac5N9SuIlFg}

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος είναι χωρισμένος και νιώθει έτοιμος, πλέον, να ζήσει νέες εμπειρίες! Αναζητά τη γυναίκα αυτή που θα τον κάνει να νιώσει αμέσως σύνδεση μαζί της. Η Άντα, ανεξάρτητη, γεμάτη ζωντάνια και αυτοπεποίθηση, ψάχνει τον άντρα που θα αντέξει την ένταση και την ατελείωτη ενέργειά της. Ένα ραντεβού που προμηνύεται… εκρηκτικό!

Η γοητευτική Μαίρη επιστρέφει στο First Dates για να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον έρωτα! Ψάχνει συντροφιά και δεν θα σταματήσει μέχρι να βρει τον άντρα που θα της ταιριάζει. Ο Παναγιώτης είναι ξεκάθαρος με τις επιθυμίες του και δεν διστάζει να τις εκφράσει από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Θα βρουν κοινό κώδικα επικοινωνίας ή η υπερβολική ειλικρίνεια του Παναγιώτη θα σταθεί, τελικά, εμπόδιο;

{https://www.youtube.com/watch?v=RAk5lTK33to}

Για άλλη μια φορά το First Dates αποδεικνύει πως ο έρωτας δεν έχει κανόνες. Εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένεις, αρκεί να αφήσεις τον εαυτό σου ανοιχτό στο απρόβλεπτο και στη μαγεία του συναισθήματος!