Η πρώτη επιβεβαίωση για το comeback της.

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, το βράδυ της Τετάρτης 10/12, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συναντήθηκε με δημοσιογράφους και κάμερες, οι οποίες δεν έχασαν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν για τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και για όσα σχολιάστηκαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομά της.

Η παρουσιάστρια, απομακρυσμένη για αρκετά χρόνια από την τηλεοπτική πραγματικότητα λόγω της προτεραιότητας που έδωσε στην οικογένειά της, έδειξε έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.

