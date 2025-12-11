Από τον Ιανουάριο του 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε προειδοποιήσει την Κομισιόν για το καθεστώς ασυλίας υπουργών στην Ελλάδα.

Η Κομισιόν είχε ενημερωθεί απ' το 2024 για τα εμπόδια που βάζει το Άρθρο 86 (περί ασυλίας υπουργών) σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Euroactiv.

Όπως αναφέρει τo δημοσίευμα, που φιλοξενεί και δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ο εκπρόσωπος της EPPO δήλωσε ότι τον Ιανουάριο του 2024 η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ Λάουρα Κοβέσι έγραψε στον τότε Επίτροπο Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, προτρέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά του καθεστώτος ασυλίας της Ελλάδας.

Ο Ρέιντερς απάντησε έναν μήνα αργότερα, αλλά σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Euroactiv, η Κομισιόν απλώς «έλαβε γνώση» και δεν ακολούθησαν περαιτέρω μέτρα. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, όσο το άρθρο 86 παραμένει αμετάβλητο, είναι δεμένα τα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Μαρία Καρυστιανού επέκρινε την Επιτροπή, λέγοντας ότι, ως θεματοφύλακας των συνθηκών της ΕΕ, θα έπρεπε να είχε αναλάβει δράση νωρίτερα, καθώς η Αθήνα έχει από καιρό παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε θέματα ασφάλειας των μεταφορών.

«Τι εμποδίζει την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά και να κινήσει διαδικασία κατά του κράτους μέλους για παραβιάσεις; Μήπως υπήρχαν ειδικοί δεσμοί με την ελληνική κυβέρνηση που εξηγούν την αδράνεια και τις παραλείψεις της;», τονίζει η Καρυστιανού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στο αίτημα του Euractiv για σχόλιο.

«Συνταγματική ασπίδα» που προστατεύει υπουργούς

Οι εισαγγελείς της ΕΕ πρέπει να υπερασπιστούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και να υπερβούν τη «συνταγματική ασπίδα» που προστατεύει τους υπουργούς, δήλωσε στο Euractiv η Μαρία Καρυστιανού.

Η φονική σύγκρουση των δύο τρένων στη γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στα Τέμπη, στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν νέοι, και συνεχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική σκηνή σχεδόν δύο χρόνια μετά, καθώς ένα αμφιλεγόμενο άρθρο του ελληνικού Συντάγματος εμποδίζει τα δικαστήρια να διώξουν υπουργούς, εκτός εάν το κοινοβούλιο δώσει την άδειά του, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει καθήκον να αναζητήσει την αλήθεια και να διώξει τους πολιτικούς που ευθύνονται για το θάνατο 57 ανθρώπων», τονίζει η Καρυστιανού.

Μόλις οκτώ ημέρες πριν από το δυστύχημα, ο τότε υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, απέρριψε δημοσίως τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια που έθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το προσωπικό των σιδηροδρόμων. Παραιτήθηκε στις 2 Μαρτίου 2023, επικαλούμενος «πολιτική ευθύνη».

Πριν από το ατύχημα, η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ Λάουρα Κοβέσι είχε ξεκινήσει έρευνα σχετικά με μια σύμβαση του 2014 για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεχειρισμού στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα. Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκσυγχρονιστική εργασία, η οποία είχε καθυστερήσει πολύ, πιθανότατα θα είχε αποτρέψει τη σύγκρουση, σύμφωνα με την Κοβέσι.

«Αν τα κονδύλια της ΕΕ είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά, σήμερα το παιδί μου θα ήταν ζωντανό», επανέλαβε η Καρυστιανού.

Δεδομένου ότι μόνο το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη δίωξη υπουργών και η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάρει συστηματικά τέτοιου είδους αιτήματα, η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η Κοβέσι θα πρέπει να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και τον κανονισμό EPPO (2017/1939).

«Έχει όλα τα νομικά εργαλεία στη διάθεσή της, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών που αναζητούν δικαιοσύνη και δεν μπορούν να ανεχθούν τους πολιτικούς να αποφασίζουν οι ίδιοι αν είναι ένοχοι ή αθώοι», πρόσθεσε.

Το Εuractiv κάνει επίσης αναφορά στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων και στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για την αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποφασίζει το ακαταδίωκτο υπουργών.

Φαραντούρης: Μια «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης προειδοποίησε ότι το άρθρο 86 λειτουργεί ως «ασπίδα ατιμωρησίας» για τα πολιτικά πρόσωπα.

Ο κ. Φαραντούρης, καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου, παρουσίασε την Τρίτη νομική γνωμοδότηση στην οποία υποστηρίζει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να υπερισχύει των αντικρουόμενων εθνικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών.

«Οι συνταγματικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της έννομης τάξης της Ένωσης και δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε αυτήν ή να την καθιστούν αναποτελεσματική», δήλωσε στο Euractiv. Το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος, υποστήριξε, δημιουργεί μια «μαύρη τρύπα» στην αρχιτεκτονική του κράτους δικαίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Ν. Φαραντούρη, η ΕΕ και η ΕPPO πρέπει να παρακάμψουν το άρθρο και να ασκήσουν δίωξη στους πολιτικούς που φέρουν ευθύνη. Διαφορετικά, θα χαθεί ακόμη και η τελευταία ελπίδα στις ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές, δημιουργώντας το «τέλειο έδαφος για τον ευρωσκεπτικισμό».

Με πληροφορίες από Euroactiv