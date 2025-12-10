Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, συνελήφθησαν σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο για το διπλό φονικό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν λίγο πριν τι 1 το μεσημέρι στο σπίτι του επιχειρηματία στην Αθήνα. Τα εντάλματα σύλληψης είχαν φτάσει στη ΓΑΔΑ στις 11 περίπου. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο φίλος του κρατούνται στο ανθρωποκτονιών και σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψή τους έγινε καθώς θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας.

Η διπλή δολοφονία

Η διπλή δολοφονία έγινε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του. Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Αγρότερα για τις δολοφονίες συνελήφθη ένας 22χρονος ενός ένας ακόμη παραδόθηκε στις αρχές.

Τι είχαν πει στις απολογίες τους οι 22χρονοι συλληφθέντες

Σχεδόν 16 ώρες κράτησε η διαδικασία της απολογίας των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.Απολογούμενοι, ο ένας έριχνε στον άλλον την ευθύνη για το ποιος πυροβόλησε.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υπογράμμισε πως δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. «Εγώ τον περίμενα απ’ έξω, μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ@@@κια. Μου είπε ότι πήγαν να του επιτεθούν και πυροβόλησε στον αέρα και μάλλον τους τραυμάτισε. Ανεβήκαμε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το Mega.

«Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του όπλο, αλλιώς δεν θα έδινα το όνομά μου στο ξενοδοχείο όπου μείναμε στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και του είπα να πάμε στην αστυνομία, γιατί έβλεπα στις τηλεοράσεις τι γινόταν και του είπα να πάμε να τα πούμε όλα γιατί δεν αντέχω άλλο», ανέφερε ακόμα.

Ο έτερος 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, επίσης επέμεινε ότι ήταν συνεργός και πως κολύμπησε έως την Καλαμάτα.

«Μαζί μας είχαμε μια θήκη κιθάρας, στην οποία είχα τοποθετήσει ένα περίστροφο ασημί και μια ξανθιά περούκα. Όταν φτάσαμε, ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ, ενώ εγώ το περίμενα στη μοτοσικλέτα στην είσοδο.Λίγο αργότερα άκουσα 5-6 πυροβολισμούς και ένα άτομο να ζητάει βοήθεια. Μετά, ο φίλος μου επέστρεψε λέγοντάς μου “κάτσε πίσω, οδηγάω εγώ”», είπε στον απολογία του.

Η έφοδος στο Κολωνάκι

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έφοδο στα καταστήματα του 39χρονου επιχειρηματία στο Κολωνάκι, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη και φέρεται να σχετίζεται με έναν εκ των δραστών και με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Με εντολή της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση, οι Αρχές της δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν μπει στα δύο καταστήματα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας και αναζητούν χρήσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης.

Ο 39χρονος επιχειρηματίας είναι άνθρωπος- κλειδί καθώς είναι ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε ο 33χρονος αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όταν έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο 33χρονος αρχικά είχε υποστηρίξει πως επικοινώνησε η σύντροφός του με τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ωστόσο κατέθεσε στις αρχές ότι επικοινώνησε ο ίδιος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες βρέθηκαν και μετά την καύση της σορού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στον επιχειρηματία, στα καταστήματα του οποίου έγινε η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ, εργαζόταν ο ένας από τους δύο δράστες που παραδόθηκε στην αστυνομία ως καθ' ομολογίαν συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

