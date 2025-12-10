Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Θα τεθεί το θέμα της «Αυγής»;

Νέα εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά στην Πάτρα, προετοιμάζει -σύμφωνα με πληροφορίες- ο Αλέξης Τσίπρας, που πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις του, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.

Στο «προπύργιο» της παράταξης

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει ως πρώτο προορισμό για το «ταξίδι» του βιβλίου του, την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Η επιλογή αυτή έχει σαφή συμβολικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια πόλη και έναν νομό που αποτελούν διαχρονικά το ισχυρότερο «προπύργιο» της Δημοκρατικής Παράταξης – παρά την πρόσκαιρη -όπως ελπίζουν στην Αμαλίας- μετατόπιση του προς τη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του 2023.

Από εκεί επιλέγει να στείλει το μήνυμα ότι μέσα σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, ο προοδευτικός κόσμος μπορεί να ξεκινήσει την αντεπίθεση του απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά, που δείχνουν να «συμπλέουν» αρμονικά. Επομένως, αυτό που χρειάζεται ο κατακερματισμένος χώρος της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, είναι μια «επανεκκίνηση», με στόχο να αποτελέσει καθαρό πόλο εξουσίας.

Σε γενικές γραμμές, κατά την τοποθέτηση του, δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την ομιλία του «Παλλάς», επιμένοντας στο ότι η δύσκολη κουβέντα για ολόκληρη την προοδευτική παράταξη πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει.

Κοινοβουλευτική Ομάδα σε βαρύ κλίμα

Σήμερα, στις 13.00, μέσα σε βαρύ κλίμα εξαιτίας των όσων προηγήθηκαν το σαββατοκύριακο, με το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής», που οδήγησε στην παραίτηση τον διευθυντή της εφημερίδας, Σπύρο Σουρμελίδη, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτικής Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και με τη δημόσια συζήτηση να έχει μεταφερθεί στον «εξώστη» αντί για τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα, αρκετοί βουλευτές του κόμματος έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του πρώην πρωθυπουργού. Και αυτό, παρά την ενόχληση που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Από τη Δευτέρα και μετά, βουλευτές όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, έχουν καταστήσει σαφές ότι συμφωνούν με τις προτάσεις και τα λεγόμενα του κ.Τσίπρα, ενώ στην ίδια γραμμή βρίσκονται αρκετοί ακόμα, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα δημόσια.

Εφόσον ο λόγος δοθεί στους βουλευτές, τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει σκληρή κριτική προς την ηγεσία για τα όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες.