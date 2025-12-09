Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις με τους χειρισμούς της κυβέρνησης που κατηγόρησε για εγκληματική οργάνωση τους αγρότες που προκάλεσαν επεισόδια στην Κρήτη.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι κοινό: «Δεν κάνουμε πίσω, μας εξαπατήσατε». Ταυτόχρονα, η χτεσινή απόφαση την κυβέρνηση με διαρροές να κατηγορήσει τους αγρότες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης έριξε περαιτέρω λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης.

Κοκκινίζει η Ελλάδα

Δεκάδες αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία της Ελλάδας, με τον σχετικό χάρτη να «κοκκινίζει».

Δείτε εδώ τα μπλόκα που στήνονται σε πραγματικό χρόνο (JoDi graphics)

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στον αγροτικό τομέα με του αγρότες να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε διάφορα σημεία της χώρας, στέλνοντας σαφές μήνυμα για πιο σκληρή στάση, ενώ την ίδια ώρα και εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους έως και τις γιορτές, προχωρώντας ακόμα και στο κλείσιμο διαφόρων αεροδρομίων και λιμανιών.

Οι αγρότες, που παραμένουν σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία, τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, επιμένοντας στα βασικά αιτήματά τους:

αποζημιώσεις,

μέτρα για την ευλογιά,

μείωση του κόστους παραγωγής,

αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και

ομαλοποίηση των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων

Την ίδια ώρα, τα αγροτικά μπλόκα επεκτείνονται και ενισχύονται σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, έχουν στηθεί δεκάδες μπλόκα – περίπου 50–55 σημεία – από τον Έβρο έως την Κρήτη, σε εθνικές οδούς, κόμβους, λιμάνια και τελωνεία.

Το μπλόκο της Νίκαιας

Το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, που θεωρείται «ατμομηχανή» των θεσσαλικών κινητοποιήσεων, προχώρησε για πρώτη φορά και στο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Αγρότες από τα θεσσαλικά μπλόκα σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ συζητούνται κινήσεις και σε μεγάλους οδικούς άξονες.

Τελωνεία και μεγάλοι κόμβοι

Στη Μακεδονία, οι αγρότες διατηρούν μπλόκα σε κομβικά σημεία:

Στα τελωνεία Κήπων, Νίκης, Εξοχής, Προμαχώνα και Ευζώνων, όπου εφαρμόζονται περιοδικοί αποκλεισμοί ή επιλεκτική διέλευση οχημάτων.

Στην περιοχή Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες έχουν αποσύρει τα τρακτέρ από τη λωρίδα κυκλοφορίας, αλλά ζητούν την απομάκρυνση των κλούβων των ΜΑΤ ώστε να ανοίξει πλήρως ο δρόμος.

Στον Λαγκαδά, οι κινητοποιήσεις σκληραίνουν με κλείσιμο τμημάτων της Εγνατίας Οδού και διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα για χρονικά διαστήματα.

Συζητείται ανοιχτά ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στον διάλογο.

Κλείσιμο δρόμων στην Αχαΐα

Στη Δυτική Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου Κάτω Αχαΐας, με την κίνηση να εκτρέπεται προς την παλαιά εθνική οδό. Παράλληλα, τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας παραμένει αποκλεισμένο, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται από εναλλακτικούς κόμβους.

Λιμάνι Μυτιλήνης: Πλοίο έφυγε άδειο

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης, αγρότες απέκλεισαν τις τρεις εισόδους, με αποτέλεσμα το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς να αναχωρήσει χωρίς επιβάτες και οχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν περίπου 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 Ι.Χ.

Ο αποκλεισμός του λιμανιού εντάσσεται στη λογική των στοχευμένων παρεμβάσεων σε κρίσιμες πύλες μεταφορών, ώστε να ενισχυθεί η πίεση προς την κυβέρνηση.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις και κλιμάκωση

Η αυστηροποίηση της στάσης του κράτους, αντί να εκτονώσει την ένταση, φαίνεται να τη φουντώνει. Η Κρήτη εισέρχεται σε νέο κύκλο αναβρασμού, ενώ πανελλαδικά οι αγρότες σχεδιάζουν καταλήψεις σε λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και νέα μπλόκα σε παρακαμπτηρίους οδούς.

Με τις δύο πλευρές να σκληραίνουν τη ρητορική τους και με τον κοινωνικό αντίκτυπο να αυξάνεται, το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης, ανεξέλεγκτης σύγκρουσης δεν μοιάζει πλέον μακρινό. Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το αν θα υπάρξει διέξοδος ή αν η χώρα θα εισέλθει σε βαθύτερη πολιτική και κοινωνική κρίση.