Η επίθεση στη βάση στο Ιράκ έγινε με drone.

Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε μια κοινή βάση Πεσμεργκά-Γαλλίας στην περιοχή Μαχμούρ του Ιράκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ερμπίλ, Ομέντ Κοσνάου, και μια πηγή ασφαλείας που ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Έπεσε αεροσκάφος στο δυτικό Ιράκ

Την ίδια στιγμή η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατέπεσε ένα αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135. «Το περιστατικό σημειώθηκε σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη. Το ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια».

{https://x.com/CENTCOM/status/2032210251928183177}