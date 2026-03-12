Η ένοικος του διαμερίσματος πρόλαβε έγκαιρα να βγει από το κτήριο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Λαμία το βράδυ της Πέμπτης,12/03, ύστερα από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, οι καπνοί που έβγαιναν από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματος σήμαναν συναγερμό στους υπόλοιπους ενοίκους, οι οποίοι άμεσα ενημέρωσαν τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικό όχημα με καλάθι. Στο διαμέρισμα έμενε μια γυναίκα, η οποία πρόλαβε και βγήκε εγκαίρως.

Η φωτιά προκλήθηκε από κεριά, όμως χάρη στη παρέμβαση της Πυροσβεστικής δεν πήρε μεγάλη έκταση.

Περιπολικά της αστυνομίας και μηχανές της ΔΙΑΣ βρέθηκαν επίσης στο σημείο για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και του ασθενοφόρου που ευτυχώς δε χρειάστηκε.