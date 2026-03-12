Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον σύνδεσμο και δεν πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα.

Νέα μηνύματα απάτης, αυτή τη φορά με την επωνυμία της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, εστάλησαν σε χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες με τη μορφή email και SMS.

Μέσα στα μηνύματα, οι απατεώνες ζητούν από τον χρήστη να πατήσει στον σύνδεσμο, με την πρόφαση ότι το δέμα του έχει εστάλη σε συγκεκριμένο σημείο.

Είναι σημαντικό να αγνοήσετε το μήνυμα και να το διαγράψετε.

Το παραπλανητικό μήνυμα:

Με ανακοίνωσή της, η ACS Courier δηλώνει:

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση προσπαθειών εξαπάτησης μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (phishing) e-mail, Viber και SMS, επηρεάζοντας τόσο εσάς, ως πελάτες μας, όσο και τους καταναλωτές γενικότερα. Συχνά, τα εν λόγω μηνύματα φαίνεται πως έχουν ως αποστολέα την ACS, καθώς χρησιμοποιούν το λογότυπο της εταιρείας μας, με σκοπό την υποκλοπή στοιχείων και τη διενέργεια απάτης εις βάρος των καταναλωτών.

Τα παραπλανητικά αυτά μηνύματα συνήθως περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες για δήθεν εκκρεμείς αποστολές ή οικονομικές οφειλές και παροτρύνουν τους πελάτες να πατήσουν σε συνδέσμους που οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες ή να καταχωρήσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.