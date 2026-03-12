Συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος με την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Ο εμβληματικό showman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Από την πλευρά του ο Τάκης Ζαχαράτος, μίλησε συγκινημένος, με λόγια θαυμασμού για τον Γιώργο Μαρίνο, αποκαλώντας, τον μεταξύ άλλων, «εγχειρίδιο τέχνης», ενώ δεν δίστασε να πει δημόσια «ευχαριστώ» για όσα είχε την ευκαιρία να ζήσει δίπλα του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι είναι τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε ο δρόμος για όλους τους επόμενους, έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται Γιώργος Μαρίνος. Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του».

Και συνέχισε εμφανώς συγκινημένος: «Σε μια εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες, ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, να με καλέσει στη "Μέδουσα" για να συνεργαστούμε και αυτό είναι αφορμή ενός σεναρίου που έχω γράψει για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή ήθελα να γίνει ταινία ή παράσταση στο θέατρο. Έμεινα στο καμαρίνι του για να μου κάνει μία εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του. Με ρωτούσε για τη ζωή μου και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές».

Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ. Είναι -δεν θα πω ήταν- γιατί ήρθε με λάμψη, ταλέντο, ομορφιά και τύχη. Συνάντησε σπουδαίους δάσκαλους. Μάθαινα τα νέα του και ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα γιατί είναι δικά του. Θα μείνω στη σπουδαία κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας. Σε ευχαριστώ και μπράβο σου».

