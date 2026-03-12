Τα κλιμάκια της ΚΤΥΠ καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις για το αν οι βλάβες είναι αντιμετωπίσιμες ή αν θα απαιτηθούν χρονοβόρες εργασίες ενίσχυσης.

Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 6 σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο Ιωαννιτών μετά τα 5.3 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το epiruspost.gr η απόφαση για αναστολή λειτουργίας των έξι σχολικών συγκροτημάτων πάρθηκε ώστε τα κλιμάκια της ΚΤΥΠ «Κτιριακές Υποδομές» να προχωρήσουν σε εξονυνιστικούς ελέγχους μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τον πρώτο έλεγχο μηχανικών που έγινε. Στη λίστα των σχολείων που δεν θα λειτουργήσουν περιλαμβάνονται ιστορικά και κεντρικά κτίρια της πόλης, όπως το Πρότυπο Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, η γνωστή Μαρούτσειος Σχολή.

Αναλυτικά τα σχολεία είναι τα ακόλουθα:

• Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων («Μαρούτσειο»)

• 7ο Δημοτικό Σχολείο («Παυλίδειος Σχολή») – ΖΕΠ,

4ο Νηπιαγωγείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο (λόγω συστέγασης)

• Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

• 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων («Βαλάνειος Σχολή»)

• Γυμνάσιο Πεδινής

Τα κλιμάκια της ΚΤΥΠ καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις για το αν οι βλάβες είναι αντιμετωπίσιμες στο άμεσο μέλλον ή αν θα απαιτηθούν πιο χρονοβόρες εργασίες ενίσχυσης. Μέχρι τις 20 Μαρτίου, οπότε και λήγει η παρούσα παράταση, θα πρέπει να έχει αποσαφηνιστεί το πλάνο για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες, με τον Δήμο Ιωαννιτών να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο για την εξεύρεση λύσεων που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των παιδιών.

