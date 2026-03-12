«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Τι θα κάνουν τα «τρία μπαμπαδάκια» όταν η ζωή θα τους δώσει… λεμόνια;

Στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης θα μάθει τα αποτελέσματα του τεστ DNA, ο Ηρακλής θα πάρει μία σκληρή απόφαση σε σχέση με τον Στέλιο και τα όνειρα του Νίκου θα στοιχειώσει η Βιργινία ρε ρόλο…Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Επεισόδιο 15: «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια»

Ο Δημήτρης κι η Ελένη εξακολουθούν να χωρίζουν κάθε πέντε λεπτά από το φόβο τους να μην πληγωθούν μπροστά σε έναν έρωτα πιο μεγάλο από ό,τι έχουν ζήσει.

Ο Νίκος μπαίνει στο οικογενειακό laptop και βλέπει σε συνομιλία της Βιργινίας με φίλες της φωτογραφίες από το ραντεβού της με τον Μανώλη αλλά και τα σχόλια των φιλενάδων της που υποτιμούν τον Νίκο.

{https://www.youtube.com/watch?v=FBKk4vLWsG4}

Ο Ηρακλής προσπαθεί να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν υπολογίσει. Και η Βιργινία λέει ψέματα στο Νίκο ότι προχώρησε «στο ψητό» με τον Μανώλη.

Η Τζένη ακούει από τον Ηρακλή κάτι που δεν περίμενε ποτέ ότι θα ακούσει.

Θα επιζήσει ο Μανώλης ή θα βρει σίγουρο θάνατο στα χέρια του Νίκου;

{https://www.youtube.com/watch?v=ihqVciOsDaM}

Θα πει η Ελένη στο Δημήτρη την αλήθεια για τα αποτελέσματα του τεστ DNA;

Θα αφήσει η Βιργινία τον Ηρακλή να μπει στο νηπιαγωγείο; Κι αν ναι, θα καταφέρει ο Ηρακλής να πείσει τον γιο του ότι τον αγαπάει;

Τι λένε οι φιλενάδες της Βιργινίας για τον Νίκο;

{https://www.youtube.com/watch?v=L3BC71A10T8}

Και θα εγκαταλείψει ο Ηρακλής την υπόθεση της κηδεμονίας του Στέλιου; Ή θα τον μεταπείσει η Τζένη, η δικηγόρος;

{https://www.youtube.com/watch?v=OVrs5AsN5Jk}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».