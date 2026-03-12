Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:00 στον «Άγιο Έρωτα».

Όλοι είναι ταραγμένοι με την παρουσία της Σοφίας πίσω στη Στέρνα. Ο Κυριάκος συστήνει τον Ηλία στην Ελένη, αλλά η συνάντησή τους δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε.

Η Χριστίνα κάνει ένα γαμήλιο δώρο στον Χάρη και την Αναστασία, που προκαλεί έκπληξη και συγκίνηση σε όλους, ενώ και ο Αντρέας κάνει κι αυτός με τη σειρά του το γαμήλιο δώρο του στους νεόνυμφους.

Ο Παύλος έχει μια έντονη συνάντηση με τον Γεράσιμο, ενώ η συμπεριφορά της Δώρας προβληματίζει τον Αργύρη. Η Σοφία αποπειράται να επιτεθεί στην Ελευθερία, αλλά η Θάλεια τη σώζει την τελευταία στιγμή.

{https://www.youtube.com/watch?v=esrPihzY1zI}

Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να μεταφέρει τις κούτες απ’ το κοντραμπάντο στον κλειστό οίκο ανοχής. Μόνο που το σχέδιό του, χωρίς να το ξέρει, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να ξεσκεπαστεί η αλήθεια.

Ο πατήρ Νικόλαος, η Χλόη και η Θάλεια ανησυχούν με μια αναπάντεχη αντίδραση τη Σοφίας.

Ένα ιδιαίτερο δώρο για τους νεόνυμφους

{https://www.youtube.com/watch?v=vfhzKgN61SE}

Η πρώτη συνάντηση με τον γιατρό Δημάτο

{https://www.youtube.com/watch?v=cPKwGPRjUhM}

Η Σοφία δεν καταφέρνει να ξεγελάσει τη μητέρα της

{https://www.youtube.com/watch?v=WMt0QvYRmCI}