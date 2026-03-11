Η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Ιωάννης Αθανασόπουλος μίλησαν για τους ρόλους τους στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Καλεσμένοι στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, που πρωταγωνιστούν στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος που ενσαρκώνει τον Ηλία Αρώνη, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που υποδύεται και στα ελαττώματά του: «Ο Ηλίας είναι ένας γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, ο οποίος - δεν το κάνει κακοπροαίρετα - είναι πολύ γενναιόδωρος αλλά με λάθος τρόπο. Είναι πολύ κτητικός και λίγο stalker, για να το πούμε με σημερινούς όρους, και θα κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα θέλω της αγαπημένης του. Έχουν συμβεί πράγματα στο παρελθόν που τον έχουν πληγώσει και τα κουβαλάει στο σήμερα. Θα μαθευτεί το παρελθόν του και θα το μάθει και η Πολυξένη κι εκεί θα δούμε κάποιες μαύρες, σκοτεινές πλευρές του».

Η Ευγενία Ξυγκόρου, που ενσαρκώνει την Πολυξένη, αποκάλυψε για τη σχέση της ηρωίδας της με τον Ηλία Αρώνη: «Γυρνώντας αυτές τις σκηνές με τον Ιωάννη, αναρωτιόμουν κι εγώ πότε θα καταλάβει η Πολυξένη τι συμβαίνει μαζί του γιατί αργεί λίγο να το καταλάβει. Και όταν της το λέει και γενικά η συμπεριφορά του γίνεται πάρα πολύ πιεστική – καταπιεστική, ναι θα πάρει άλλη τροπή η σχέση τους. Και δεν τον λυπάται»

«Θα έχουμε πολύ μεγάλη ανατροπή στη σχέση τους και τώρα ξεκινάνε τα καλύτερα, θα δείτε πλευρές δύσκολες του Ηλία και πως αυτό θα επηρεάσει την Πολυξένη» αποκάλυψε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, δίνοντας ένα μικρό spoiler για την εξέλιξη της ιστορίας τους.

Η Ευγενία Ξυγκόρου τόνισε ότι η Πολυξένη είναι αφοσιωμένη στην καριέρα της: «Επειδή λίγο τον εκμεταλλεύεται, γι αυτό αργεί να καταλάβει τι κρύβει αυτός μέσα του, η Πολυξένη είναι κολλημένη στο να πετύχει» και συμπληρώνει ο Ιωάννης πως:

«Ο Ηλίας την διεκδικεί μέχρι να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα κι εκεί δεν θα υπάρχει καμία σωτηρία για τον χαρακτήρα του. Η απώλεια, η απόρριψη και η ανασφάλεια γιγαντώνονται τώρα στη σχέση του με την Πολυξένη γιατί νιώθει ότι ζει πάλι κάτι αντίστοιχο με αυτό που τον πλήγωσε στο παρελθόν».

