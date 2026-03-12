Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές στη βενζίνη.

«Φωτιά» έχουν πάρει οι ανατιμήσεις στη βενζίνη σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η τιμή του πετραλαίου κίνησης έχει ξεπεράσει εκείνη της απλής αμόλυβδης. Όπως κατέγραψε η κάμερα του MEGA, η τιμή του diesel ανέρχεται στα 1.938 ευρώ ανά λίτρο, σε αντίθεση με εκείνη της αμόλυβδης που βρίσκεται στα 1.898 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην Πάτρα, όπου το πετρέλαιο κίνησης είναι ανεβασμένο κατά 0.1 ευρώ. Σε πρατήριο της πόλης η αμόλυβδη κυμαίνεται στα 1.887 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1.888 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων δηλώνουν αβέβαιοι για τις επόμενες μέρες, αναφέροντας ότι ενδέχεται να υπάρξει εκ νέου άυξηση κατά δύο ή τριών λεπτών.

Στην Αττική, η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων ανέρχεται στα 1.949 ευρώ, ενώ το diesel στο 1.929.

Οι παραπάνω ανατιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά την ελληνική κοινωνία, με αρκετούς οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με τα οχήματά τους προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.

«Χρυσάφι» το γέμισμα του ρεζερβουάρ

Σημαντική επιβάρυνση έχει προκαλέσει η ανατίμηση των τιμών στα καύσιμα στις τσέπες των οδηγών. Ενδεικτικά, το «φουλάρισμα» του ντεπόζιτου σε διάφορες περιοχές της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:

Βενζίνη

Πετρέλαιο κίνησης

