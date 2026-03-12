Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 που επιθυμούν την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στον ακολουθο σύνδεσμο εδώ.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών, διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως και την Παρασκευή 20/03/2026.
Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.