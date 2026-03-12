Μετά την Παρασκευή 13 Μαρτίου οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 που επιθυμούν την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στον ακολουθο σύνδεσμο εδώ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών, διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως και την Παρασκευή 20/03/2026.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.