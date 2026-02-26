Ποια γραπτά των Πανελληνίων εξαιρούνται από τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί.

Αλλαγές στη διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις αρχής γενομένης από τις Πανελλήνιες 2026 φέρνει τροποποιητική απόφαση της υπουργού Παιδείας. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τη διαδικασία μέσω της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους.

Επαναληπτικές Εξετάσεις: Τι αλλάζει εφεξής στο διαδικαστικό για την επίδειξη γραπτών

Για τα γραπτά δοκίμια υποψηφίων που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις είτε προέρχονται από Γενικό είτε από Επαγγελματικό Λύκειο (ημερήσιο ή εσπερινό) οι αιτήσεις για επίδειξη γραπτών υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ. Η προθεσμία είναι αυστηρή. Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά εντός του Οκτωβρίου.

Πώς γίνεται η επίδειξη των γραπτών

Η επίδειξη των γραπτών (σε φωτοτυπία) αφορά:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Μαθήματα Ειδικότητας

Ειδικά Μαθήματα

Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»

Η διαδικασία πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί του υποψηφίου. Η επίδειξη γίνεται τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση. Οι φωτοτυπίες των γραπτών αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στη Διεύθυνση Δ.Ε. που είναι αρμόδια για την επίδειξη, μετά από σχετική επικοινωνία με το Βαθμολογικό Κέντρο.

Τι ισχύει για τα γραπτά στα ειδικά μαθήματα Σχεδίου

Εξαίρεση αποτελούν τα ειδικά μαθήματα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ελεύθερο Σχέδιο»

«Γραμμικό Σχέδιο»

«Αρχιτεκτονικό Σχέδιο»

Για τα συγκεκριμένα μαθήματα δεν αποστέλλονται φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα πρωτότυπα γραπτά τους στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση εδώ