Ένας Βρετανός τουρίστας, που φέρεται να βιντεοσκόπησε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το Ντουμπάι, συνελήφθη βάσει νόμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που απαγορεύει τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση υλικού που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Radha Stirling, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Detained in Dubai, έναν οργανισμό που παρέχει νομική βοήθεια σε άτομα στα ΗΑΕ, ο άνδρας από το Λονδίνο κατηγορήθηκε μαζί με 20 άλλα άτομα (η ταυτότητα των οποίων παραμένει άγνωστη), όταν η αστυνομία βρήκε στο τηλέφωνό του ένα βίντεο από μια ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ντουμπάι. Οι επίσημες κατηγορίες ωστόσο είναι «πολύ ασαφείς».

«Έχω εξετάσει το κατηγορητήριο και διαβάζοντάς το δεν καταλαβαίνεις τι λάθος έχουν κάνει. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να κατηγορούνται βάσει των κανόνων περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο των ΗΑΕ» δήλωσε η Radha Stirling ενώ διευκρίνισε πως η οικογένεια του Βρετανού άνδρα μπόρεσε να μιλήσει μαζί του μετά τη σύλληψή του.

Η ίδια τόνισε μιλώντας στο BBC, πως τα ΗΑΕ προχώρησαν στις συλλήψεις επειδή θέλουν να διατηρήσουν την εικόνα «ότι η χώρα είναι ασφαλής για τους τουρίστες». Σημειώνεται πως η κριτική κατά της κυβέρνησης είναι παράνομη στα ΗΑΕ.

Η Διεθνής Αμνηστία, δήλωσε ότι τα ΗΑΕ «συνεχίζουν να ποινικοποιούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης μέσω πολλαπλών νόμων και να τιμωρούν πραγματικούς ή φερόμενους επικριτές της κυβέρνησης». Για χρόνια, το Ντουμπάι έχει καλλιεργήσει τη φήμη ενός λαμπερού και ελκυστικού προορισμού για όσους αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ταξίδια.

Μετά τον εν εξελίξει πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μερικά από τα πιο εμβληματικά κτίρια των ΗΑΕ έχουν υποστεί ζημιές από ιρανικά αντίποινα, ανάμεσά τους τα ξενοδοχεία Fairmont The Palm και Burj Al Arab και η πολυτελής περιοχή Palm Jumeirah. Οι πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν επίσης διαταραχθεί σοβαρά λόγω του πολέμου.

