Ο ιρανικός λαός ποτέ δεν έχει ακούσει τη φωνή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν αλλά την Πέμπτη άκουσαν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να ορκίζεται εκδίκηση «για το αίμα όλων των μαρτύρων της χώρας».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έκανε τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις. Δεν εμφανίστηκε στην κάμερα αλλά αντίθετα, διαβάστηκε δυνατά το μήνυμά του από έναν παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης, ενώ μια φωτογραφία του φαινόταν στην οθόνη.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, δεν έχει δημοσιευτεί βίντεο ή ηχητικό του ίδιου του νέου ηγέτη. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν παράσχει στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, μετά από πληροφορίες ότι μπορεί να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που σκότωσαν τον πατέρα και προκάτοχό του, Αλί Χαμενεΐ, τη σύζυγό του και τον γιο του.

Στη γραπτή δήλωση που του αποδίδεται, ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε στον πόλεμο, την εσωτερική ενότητα, τις περιφερειακές εντάσεις και τα αντίποινα εναντίον των εχθρών.

Ο ιρανικός λαός ποτέ δεν έχει ακούσει τη φωνή του καθώς ακόμα και υπό την ηγεσία του πατέρα του, ο Μοτζταμά Χαμενεΐ ήταν πάντα κρυμμένος στη σκιά, άγνωστος στο ευρύ κοινό. Ωστόσο στο πρώτο του δημόσιο μήνυμα ορκίστηκε για τα αυτονόητα: ότι θα πάρει εκδίκηση για του μάρτυρες που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η εμφάνισή του έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την αρχή του πολέμου. Προειδοποίησε όμως ότι οι επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν εάν παραμείνουν ανοιχτές.

Τα κύρια σημεία από την πρώτη δήλωση του Χαμενεΐ

Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις προειδοποίησε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

και τόνισε ότι το Ιράν επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές του. Στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους και θα συνεχίσει να το κάνει.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν διαβεβαίωσε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως εργαλείο πίεσης στους εχθρούς της Τεχεράνης και δεσμεύτηκε πως το Ιράν θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για να εκδικηθεί το αίμα όλων των μαρτύρων του», από τον δολοφονημένο πρώην ανώτατο ηγέτη μέχρι τα παιδιά που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Ο Χαμενεΐ ευχαρίστησε τον στρατό της χώρας του που εμπόδισε την κυριαρχία ή τη διαίρεση του Ιράν και αναγνώρισε τη θυσία τους. Περιέγραψε την οικονομική και άλλη υποστήριξη για όσους επλήγησαν στον πόλεμο και τόνισε την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των Ιρανών και για την υπέρβαση των διαφορών.Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης έφερε στο «τραπέζι» δύο νέους συμμάχους του Ιράν, την αντίσταση από την Υεμένη, η οποία όπως είπε «θα κάνει επίσης τη δουλειά» και τις ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, που «θέλουν επίσης να βοηθήσουν» την Ισλαμική επανάσταση.

«Η εκδίκηση που επιδιώκουμε δεν είναι μόνο για το μαρτύριο του μεγάλου ηγέτη της επανάστασης», ανέφερε η δήλωση. «Κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρά από τον εχθρό γίνεται μια ανεξάρτητη υπόθεση εκδίκησης» συμπλήρωσε ο Χαμενενΐ. Επισήμανε ότι το Ιράν έχει λάβει κάποια αντίποινα αλλά δεσμεύτηκε για περαιτέρω ενέργειες.

«Ένα περιορισμένο ποσοστό αυτής της εκδίκησης έχει ήδη συμβεί. Αλλά μέχρι να φτάσει στην πλήρη έκτασή της, αυτή η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή» διαβεβαίωσε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», είπε και δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αγωνίζεται.

Με πληροφορίες του CNN/Guardian/AlJazeera