Σε ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός Οικονομικών σχολίασε την κυβερνητική απόφαση για επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ και των διυλιστηρίων.

Κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο άσκησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό τρικ».

Σε ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός Οικονομικών σχολίασε την κυβερνητική απόφαση για επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ και των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα του πληθωρισμού που προκαλούν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες αναμένεται να μεταφερθούν σε ολόκληρη την εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός ήδη καταγράφει άνοδο, επισημαίνοντας ότι τον Φεβρουάριο ήταν υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ο κ. Τσακαλώτος υποστήριξε επίσης ότι, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, τα μέτρα θα μπορούσαν να περιορίσουν ορισμένα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, αναφέροντας ότι τα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν σύνθετα τιμολογιακά συστήματα που, όπως είπε, επιτρέπουν αυξήσεις τιμών ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται χαμηλά περιθώρια κέρδους. Παράλληλα έθεσε ζήτημα επάρκειας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Καταλήγοντας, ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης «gaslighting», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται υποβάθμιση του προβλήματος. Παράλληλα σημείωσε ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, εξετάζεται μικρότερη αύξηση του κατώτατου μισθού λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, κάτι που –όπως ανέφερε– θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων.