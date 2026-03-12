Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2024 σε κατασκήνωση στην Χαλκιδική.

Αναβολή για τον προσεχή Οκτώβριο έλαβε η δική για τον τραγικό θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στην Χαλκιδική.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024, με την υπόθεση να παραπέμπεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου. Για τον θάνατο της 8χρονης δικάζονται έξι άτομα για την πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια, δια παραλείψεως.

Η δίκη, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (12/03), αναβλήθηκε εξαιτίας κωλύματος ενός κατηγορουμένου. Τα άτομα στα οποία ασκούνται οι διώξεις είναι η ομαδάρχισσα της 8χρονης, η ναυαγοσώστρια της πισίνας, ο αρχηγός της κατασκήνωσης αλλά και τρία στελέχη της επιχείρησης που ανήκει η κατασκήνωση, τα οποία βρισκόντουσαν το επίμαχο διάστημα στην κατασκήνωση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό έγινε μετά το μεσημεριανό γεύμα στην κατασκήνωση, όταν μετά το πέρας του η μεγαλύτερη αδερφή της 8χρονης την αναζητούσε. Ενώ οι κατασκηνωτές και τα στελέχη ήταν στα δωμάτιά τους για τη μεσημεριανή τους ανάπαυση, η 8χρονη είχε βρεθεί στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, με το παιδί να διακομίζεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του και αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε πνιγμό.

Η εισαγγελική αρχή διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη στους χώρους της πισίνας, με στόχο να ελεγχθεί αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και εποπτείας για τα παιδιά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βάσει του οποίου έξι άτομα παραπέμφθηκαν να δικαστούν, καταγράφεται μια σειρά σοβαρών παραλείψεων από εργαζόμενους και στελέχη της επιχείρησης, οι οποίες φέρονται να συνδέονται άμεσα με το τραγικό περιστατικό.