Ο Άγιος Δημήτριος είναι πλέον νέος πολιούχος της Κηφισιάς.

Ο Δήμος Κηφισιάς άλλαξε και με την βούλα πολιούχο γεγονός που θα χαροποιήσει τους μαθητές καθώς τους προσθέτει μια νέα έξτρα αργία που βάσει πρωτοκόλλου συνοδεύεται και από κλειστά σχολεία. Μέχρι πρότινος ο Δήμος γιόρταζε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος που τιμάται κάθε χρόνο παραδοσιακά στις 6 Αυγούστου. Με τα νέα δεδομένα, πολιούχος και προστάτης πόλης ανακηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος που εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου.

Η νέα αργία της Κηφισιάς φέρνει κλειστά σχολεία στις 26 Οκτωβρίου

Όπως ανακοινώθηκε και από τον Δήμο «μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών, η οποία δημιουργούσε σύγχυση στην εκκλησιαστική, διοικητική και εμπορική ζωή της πόλης, έκλεισε οριστικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του Πολιούχου Αγίου της πόλης της Κηφισιάς. Με την εξέλιξη αυτή αποκαθίσταται μια «ιστορική παραφωνία», η οποία επί σειρά ετών προκαλούσε σύγχυση τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στην αγορά της πόλης, καθώς ενώ η βούληση της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισιάς, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Δήμου ήταν να καθιερωθεί ως επίσημη αργία η 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, στην πράξη ως ισχύουσα επίσημη αργία εξακολουθούσε να θεωρείται η 6η Αυγούστου, ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.»