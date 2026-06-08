Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι προληπτικού χαρακτήρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη σχολική κοινότητα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη (09/06) όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου που λειτουργούν εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Γεώργιο Τσαπουρνιώτη, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στην περιοχή του Προκοπίου, με στόχο την προστασία και την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Τουρισμός Εύβοιας

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι προληπτικού χαρακτήρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη σχολική κοινότητα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ τυχόν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων θα γίνουν γνωστές από τον Δήμο και τις εκπαιδευτικές αρχές.

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