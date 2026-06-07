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Σοβαρός προβλήματα προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Εύβοια Γιώργος Κελαϊδίτης υπάρχουν ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό σε σπίτια, σε κτίρια και σε μαγαζιά.

«Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός στον κόσμο καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω. Ξενοδοχεία Εύβοιας

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια και πιο συγκεκριμένα έξι χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Εύβοια. Ωστόσο ακολούθησαν ακόμη δύο ισχυροί μετασεισμοί.

Πηγη: evima.gr