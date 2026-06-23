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Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/06).

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ σκαπτικά μηχανήματα των ΟΤΑ ρίχνουν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης.

Η εστία της φωτιάς ήταν σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί σε όλη την πόλη. Για την αρχική κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από άερος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μάλιστα, στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας από τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI